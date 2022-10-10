Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

“У мене була розмова з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, який підтвердив, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну після варварських ударів Росії. Нові відповідні рішення ЄС вже готуються”, – пише Кулеба.

Раніше високий представник ЄС зазначав, що ЄС засуджує російські атаки. За його словами, “такі дії не повинні мати місце у 21-му столітті”.