Про це повідомили на сайті НАТО.

Угода є офіційним визнанням зміцнення зв’язків між двома організаціями після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Спільну декларацію спрямовано на подальше зміцнення та розширення стратегічного партнерства між НАТО та ЄС, спираючись на безпрецедентний прогрес у співпраці між двома організаціями з моменту підписання попередніх декларацій у 2016-му та 2018 роках”, – наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У такий спосіб керівники блоків вирішили розв’язати питання геостратегічної конкуренції, що зростає, стійкості та захисту критичної інфраструктури. Лідери Євросоюзу Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн спільно з генсеком альянсу Столтенбергом заявили, що пріоритетними сферами співпраці будуть новітні та революційні технології, космос, наслідки зміни клімату для безпеки, іноземне втручання та маніпулювання інформацією.

“Ми сповнені рішучості вивести партнерство між НАТО та Європейським союзом на новий рівень. Спільна декларація визнає цінність більш спроможної європейської оборони, яка робить позитивний внесок у нашу безпеку і є доповненням до НАТО та сумісна з нею”, – йдеться у спільній заяві.

Генсек НАТО додав, що блокам важливо співпрацювати у контексті зміни середовища безпеки після повномасштабного російського нападу на Україну. За його словами, співпраця стане ще важливішою після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Разом з їхнім вступом НАТО захищатиме 96% громадян Європейського союзу та більшу частину своєї території, ніж будь-коли раніше.