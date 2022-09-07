З початку російського вторгнення Європейський Союз і США збільшили імпорт алюмінію і нікелю з РФ. Показник збільшився на 70%.

Про це повідомило Reuters.

Показник став відомий на основі бази даних United Nations Comtrade. Згідно з ним, імпорт в ЄС і США основної російської продукції з кольорових металів збільшився протягом березня-червня.

Загальна вартість нікелю та алюмінію склала 1,98 мільярда доларів. Зазначимо, що західні санкції значною мірою щадили сектор промислових металів. Здебільшого обмеження запроваджували проти широкого кола російських товарів, людей і організацій.

У 2018 році США та Європа зіткнулися з серйозними збоями у будівельному, автомобільному та енергетичному секторах. Вони були викликані санкціями, введеними колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо російського алюмінію.

Після повномасштабного вторгнення ціни на обидва метали зросли до рекордних піків. Збільшення вартості пояснили побоюванням, що санкції або ускладнення логістичних шляхів заблокують постачання. Видання зазначило, що побоювання були необгрунтованими, бо експорт продукції був відносно високим.