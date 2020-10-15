Про це повідомляється на сайтах Ради ЄС та державного сектора Сполученого Королівства.
Зокрема, в обох списків увійшли:
- директор ФСБ Олександр Бортніков;
- начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярин;
- перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Кирієнко;
- заступник міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов;
- заступник міністра оборони Олексія Криворучко;
- повпред президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло.
Також в списки включено Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій (ДержНДІОХТу), який в Європі вважають місцем створення “Новачка”.
Обмеження передбачають заборону на в’їзд на територію Євросоюзу і Британії і заморозку фінансових активів. Вони вступають в силу з дня публікації, з 15 жовтня.
Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації через отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Зеленський зазначив, що перед тим, як ухвалити рішення щодо санкцій, він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи “Новачок”, що призвело до ком
- Напередодні посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального. У санкційному списку опинилися шість фізичних осіб та одна компанія.