Про це повідомляється на сайтах Ради ЄС та державного сектора Сполученого Королівства.

Зокрема, в обох списків увійшли:

директор ФСБ Олександр Бортніков;

начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярин;

перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Кирієнко;

заступник міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов;

заступник міністра оборони Олексія Криворучко;

повпред президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло.

Також в списки включено Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій (ДержНДІОХТу), який в Європі вважають місцем створення “Новачка”.

Обмеження передбачають заборону на в’їзд на територію Євросоюзу і Британії і заморозку фінансових активів. Вони вступають в силу з дня публікації, з 15 жовтня.

Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.

2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.