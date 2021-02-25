Колишній керівник головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента, депутат Київської обласної ради з фракції "ЄС" Володимир Горковенко переконаний, що опубліковані напередодні "плівки Медведчука-Суркова" були сфальшовані задля дискредитації Петра Порошенка, однак наслідком може бути загострення у відносинах з Німеччиною.

Таку думку Горковенко висловив в коментарі #Буквам.

Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії в Крим, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України, лідери “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.

Після публікації плівок радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк виступив за створення Тимчасової слідчої комісії в парламенті.

Па переконання Горковенка, записи сфальшовані представниками влади, до того ж — неякісно, з єдиною метою — створити уявлення про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком, якого днями публічно звинуватили у фінансуванні тероризму та проти якого застосовано санкції.

“Щодо джерел… Пан сам склепав, і склепав невідомо де. Тим більше з того, що там є: якісь фрагменти з різних часових проміжків, що датуються різним періодом… Розумієте, у нас давно навчилися робити більш вишукані речі, ніж ті, що опубліковані”, — зазначив Горковенко.

Горковенко наголосив, що раніше “ігри з плівками” з боку чинної влади вже ледь не призвели до проблем у відносинах зі США. Тепер же можуть виникнути проблеми у відносинах з Німеччиною, оскільки, нагадав політик, ініціатива щодо введення Медведчука до складу підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої групи для врегулювання ситуації на Донбасі належала саме канцлерці Ангелі Меркель.

“Позиція “ЄС” така, що їй дуже подобається спостерігати, коли офіс президента плює на вентилятор, який жене повітря в їхнє обличчя. Вони вже гралися з так званими плівками Байдена. Так награлися, що потім після перемоги Байдена (образно, як жартують) їм довелося оперативно з’їсти всі томи справи. Якщо вони хочуть надалі гратися, може бути подібна ситуація з Німеччиною.

Їхнє вперте намагання прив’язати Порошенка до Медведчука не має нічого спільного з реальністю, оскільки пропозиція ввести Медведчука до переговорної групи належала Ангелі Меркель. Тобто нашому партнеру у боротьбі з російським агресором. Для нас це схоже на те, що вони вправно щодня плюють у вентилятор, і думають, що потрапляють у Порошенка, але поки що все це повертається проти них. Там, здається, вже хустинка волога”, — зазначив він.

Стосовно ініціативи створення ТСК, в “ЄС” переконані, що до розслідування передусім мають бути залучені правоохоронні органи. Ініціативу представників Офісу президента замість цього створити ТСК в “ЄС” розглядають як підтвердження того, що плівки було сфальшовано з політичною метою.