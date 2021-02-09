Про це повідомили народні депутати Володимир Ар’єв та Марія Іонова, які сьогодні намагалися потрапити на судове засідання у справі Шеремета.

“Ми всі з вами є свідками, що це Зеленський з міністром Аваковим призначив винних. Але ми за те, щоб винні у справі Шеремета були знайдені, а невинні люди були звільнені. Тому що вже більше року Антоненко в тюрмі, сім місяців просиділа в тюрмі Юля Кузьменко, і Яна під домашнім арештом біля шести місяців. І зараз продовжують тримати Андрія за гратами як політичного в’язня Зеленського”, – заявила Іонова.

Депутати зазначили, що на засідання у Шевченківському суді їх всупереч закону не допустили.

“Чергове судилище над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко та Яною Дугарь – і знову народних депутатів не пустили до зали судового засідання, попри існуюче законодавство щодо статусу народного депутата”, – зазначив Ар’єв.

“Від “Європейської Солідарності” ми ініціюємо проект постанови щодо звільнення політичних в’язнів в Україні. Це стосується Антоненка, Кузьменко, Дугарь, це стосується і позивної “Фортуна”, це стосується дуже багатьох патріотів України, волонтерів, колишніх учасників АТО, яких сьогодні влада Зеленського кидає за грати”, – наголосив Ар’єв.

Марія Іонова зазначила, що “Європейська Солідарність” наполягатиме на розгляді цієї постанови у Верховній Раді.

“Тому що ми бачимо, куди Україна скочується, права людини не захищаються. Президент, який говорить про начебто європейські цінності і європейські принципи, сам їх абсолютно зраджує”, – наголошує Іонова.

Володимир Ар’єв також зазначив, що “Європейська Солідарність” буде наполягати на створенні ТСК у справі Шеремета та у справі зриву спецоперації по “вагнерівцям”.

“А також обов’язково будемо звертатися до всіх міжнародних організацій. Піднімати це питання в ПАРЄ, ОБСЄ, піднімати це питання на черговій сесії ЄвроНЕСТ Східного партнерства Європейського Парламенту. Влада України тримає політичних в’язнів. І міжнародна спільнота повинна докласти всіх зусиль для того, щоб ці люди були звільнені, а Кримінальний кодекс припинили використовувати для того, щоб зводити політичні рахунки”, – наголосив Володимир Ар’єв.

“Ми будемо відстоювати наших патріотів, які першими дали відсіч російській агресії. І ми точно будемо піднімати це питання на всіх міжнародних майданчиках. Не дамо, щоб часи Януковича повернулись до України”, – резюмує Марія Іонова.

Раніше #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

10 грудня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді Антоненко записав звернення до близьких із зали суду.