Столичні депутати "Європейської Солідарності" звертаються до мера Віталія Кличка з вимогою скликати термінову позачергову сесію Київської міської ради з метою збільшення бюджетного фінансування лікарів та медичних закладів столиці через критичну епідеміологічну ситуацію у Києві.

Про це заявив голова столичного осередку партії “ЄС” та секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, Марина Порошенко, лідер списку “ЄС” до Київради, вже сьогодні заявила, що приріст хворих на добу в Києві становить понад 10%.

“І це створює вкрай загрозливу ситуацію в місті, коли багато киян просто фізично не зможуть отримувати необхідне медичне забезпечення у разі складного перебігу хвороби”, – додав Прокопів.

Він також відзначив: “Те, що така негативна тенденція зберігатиметься в Україні й Києві надалі, вказують прогнози представників Всесвітньої організації охорони здоров’я. Наголошу, що деякі медичні заклади Києва, наприклад, клінічні лікарні №6, №7, №9 вже мають майже 100%-у заповненість ліжок хворими на COVID-19”.

Саме тому “Європейська Солідарність” пропонує на позачерговій сесії Київради переглянути бюджет та перегрупувати окремі видатки на пріоритетні сьогодні цілі: доплати лікарям та фінансування медичних закладів, які займаються лікуванням хворих на COVID-19.

“На жаль, держава ситуацію з коронавірусом фактично пустила на самоплив. Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, аби захистити та фінансово підтримати фахівців, які сьогодні опинилися на передовій у боротьбі з коронавірусом”, – зазначив секретар Київради.