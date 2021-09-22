Про це в Facebook повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.
Раніше у середу видання “РБК Україна” з посиланням на Службу безпеки України повідомило, що від початку 2019 року зафіксовано 22 випадки погроз на адресу президента.
“ЄС” у зв’язку з цим виступила за створення ТСК.
“СБУ заявила, що з 19 року Зеленському 22 рази погрожували насильством. Це серйозно, погодьтеся! “Європейська Солідарність” ініціює створення ТСК за фактом насильства проти Зеленського”, — повідомила Геращенко.
“Головою ТСК ми пропонуємо обрати Мар‘яну Безуглу (депутатка від “Слуги народу”, що очолює ТСК щодо “вагнерівців” — ред.), вона молодець, швидко все розкриє. Ми делегуємо в ТСК Софію Федину, ти ж не проти, Софійка?”, — додала депутатка.
- Нагадаємо, нардепці з фракції “ЄС” Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “у зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу).
- Також 9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.
- В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.