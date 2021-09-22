Про це в Facebook повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

Раніше у середу видання “РБК Україна” з посиланням на Службу безпеки України повідомило, що від початку 2019 року зафіксовано 22 випадки погроз на адресу президента.

“ЄС” у зв’язку з цим виступила за створення ТСК.

“СБУ заявила, що з 19 року Зеленському 22 рази погрожували насильством. Це серйозно, погодьтеся! “Європейська Солідарність” ініціює створення ТСК за фактом насильства проти Зеленського”, — повідомила Геращенко.

“Головою ТСК ми пропонуємо обрати Мар‘яну Безуглу (депутатка від “Слуги народу”, що очолює ТСК щодо “вагнерівців” — ред.), вона молодець, швидко все розкриє. Ми делегуємо в ТСК Софію Федину, ти ж не проти, Софійка?”, — додала депутатка.