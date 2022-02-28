ЄС хоче, щоб Україна приєдналася до блоку – глава Єврокомісія

Про це інформує американський телеканал CNN.

“У нас з Україною є процес, як, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. У нас дуже тісна співпраця, зокрема й в енергетичній мережі. Так багато тем, де ми дуже тісно співпрацюємо. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були разом з нами”, – наголосила фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський 27 лютого повідомив, що говорив з фон дер Ляєн про зміцнення обороноздатності України та її членство в ЄС.

Раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в Європейському Союзі вирішили посилити підтримку України на тлі російської військової агресії.

Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС відправить бойові літаки Україні. Окрім цього, глави МЗС ЄС погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.