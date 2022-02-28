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27 лютого

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ЄС хоче, щоб Україна приєдналася до блоку – глава Єврокомісія

 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна належить до Європейського Союзу ЄС, і блок хоче приєднання країни.

Понеділок, 28 лютого 2022, 04:39
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Про це інформує американський телеканал CNN.

“У нас з Україною є процес, як, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. У нас дуже тісна співпраця, зокрема й в енергетичній мережі. Так багато тем, де ми дуже тісно співпрацюємо. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були разом з нами”, – наголосила фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський 27 лютого повідомив, що говорив з фон дер Ляєн про зміцнення обороноздатності України та її членство в ЄС.

Раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в Європейському Союзі вирішили посилити підтримку України на тлі російської військової агресії.

Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС відправить бойові літаки Україні. Окрім цього, глави МЗС ЄС погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.

Теги: Єврокомісія, вступ до ЄС, ЄС, Україна, Членство в ЄС

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