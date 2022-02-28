ЄС хоче, щоб Україна приєдналася до блоку – глава Єврокомісія

Про це інформує американський телеканал CNN.
“У нас з Україною є процес, як, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. У нас дуже тісна співпраця, зокрема й в енергетичній мережі. Так багато тем, де ми дуже тісно співпрацюємо. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були разом з нами”, – наголосила фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський 27 лютого повідомив, що говорив з фон дер Ляєн про зміцнення обороноздатності України та її членство в ЄС.
Раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в Європейському Союзі вирішили посилити підтримку України на тлі російської військової агресії.
Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС відправить бойові літаки Україні. Окрім цього, глави МЗС ЄС погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.
- Нагадаємо, 27 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський Союз закриває повітряний простір ЄС для Росії.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що у Європейському Союзі прийняли рішення заборонити роботу російських RT та Sputnik, а також їхніх дочірніх структур.
- Стало відомо, що союзники Північноатлантичного альянсу посилюють підтримку України – йдеться про зброю, фінанси та гуманітарну допомогу.
- Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Токіо приєднається до санкцій Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Канади та Великої Британії. Йдеться про запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та блокування доступу деяких російських банків до платіжної системи SWIFT.