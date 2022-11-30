Про це інформує CNN.

Фон дер Ляєн наголосила, що РФ повинна заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави.

“І саме тому, продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд (МКС), ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки Сполучених Штатів Америки, щоб розслідувати та переслідувати російський злочин агресії”, – закликала вона.

За її словами, ЄС готовий розпочати роботу з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду.

За оцінками фон дер Ляєн, з початку вторгнення РФ в Україну було поранено та вбито понад 20 000 цивільних осіб і понад 100 000 українських військових.

Також президентка зазначила, що РФ також повинна заплатити фінансово за спричинене нею спустошення, і ЄС має “засоби, щоб змусити Росію заплатити”.

Збитки, яких зазнала Україна, оцінюють у 600 мільярдів євро, зазначила фон дер Ляєн, тож РФ та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни.

ЄС вже заблокував 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозив 19 мільярдів євро грошей російських олігархів.

“У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми б використали виручені кошти для України. І як тільки санкції будуть зняті, ці кошти повинні бути використані так, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитків, завданих Україні”, – пояснила фон дер Ляєн, додаючи, що “жахливі злочини Росії не залишаться безкарними”.

Під час візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед депутатами парламенту та розповіла про багато воєнних злочинів, котрі вчинили під час вторгнення російські військові. Зокрема про зґвалтування, удари по цивільних об’єктах та цивільному населенню.

Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на сход. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.