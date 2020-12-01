Це випливає з щорічного звіту ЄС про реалізацію Україною Угоди про асоціацію.

У вівторок, 1 грудня, було оприлюднено щорічний звіт, у якому ЄС аналізує успіхи країни в реалізації реформ відповідно до угоди про асоціацію. Це сталося напередодні неформальної зустрічі членів Ради асоціації Україна-ЄС, що відбудеться 8 грудня.

У звіті наголошується, що у ключових реформах (як банківська та земельна) просування були навіть попри пандемію.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи звіт, також зазначив, що реформи тривають. Проте він наголосив на необхідності збереження їх результатів.

“Попри дестабілізаційні дії Росії, конфлікт на сході і спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжує просуватися шляхом реформ. Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжували ці зусилля і зробили реформи незворотними, особливо щодо верховенства закону. Український народ цього очікує”, — сказав він.

Комісар з питань сусідства та розширення Олівер Вархейі наголосив, що метою ЄС залишається підтримка орієнтації України на тіснішу інтеграцію.

В ЄС зазначили, що чимало реформ ще попереду.