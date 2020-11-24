Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Європейський союз уклав угоду на поставку до 160 мільйонів доз вакцини-кандидата проти COVID-19 американської фірми Moderna.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, грунтуючись на проміжних даних пізнього клінічного випробування.

“Я рада повідомити, що завтра ми затвердимо новий контракт на поставку ще однієї вакцини проти COVID-19. Угода дозволяє нам закупити до 160 мільйонів доз вакцини, виробленої Moderna”, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Фактичні закупівлі будуть здійснюватися урядами ЄС, якщо вакцина буде схвалена регулюючим органом ЄС в області лікарських засобів.

Терміни доставки невідомі. Доз буде досить, щоб вакцинувати 80 мільйонів чоловік, оскільки вакцину передбачається вводити двома дозами.

У серпні виконавча комісія ЄС, яка веде переговори з виробниками вакцин від імені країн-членів, заявила, що провела попередні переговори з Moderna по угоді на 80 мільйонів доз і можливості ще на 80 мільйонів.

Офіційний представник ЄС, який брав участь в переговорах, повідомив Reuters минулого тижня, що ЄС домагається ціни нижче 25 доларів за дозу вакцини.

Це шоста угода про постачання, укладена ЄС з виробниками вакцини проти COVID-19. Таким чином загальна кількість доз, забезпечених блоком, збільшилася до 1,96 мільярда для свого населення, що становить близько 450 мільйонів.

Брюссель уже уклав угоди з AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson і CureVac. Також ведуться переговори про покупку потенційної вакцини американської фірми Novavax.