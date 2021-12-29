Голова Європарламенту Жозел Боррель наполягає на тому, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах між США та Росією щодо безпеки навколо України.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.

“Якщо Москва, як було оголошено, хоче поговорити про архітектуру безпеки в Європі та гарантії безпеки з січня, то це стосується не тільки Америки та Росії. ЄС має бути залучений до цих переговорів”, – сказав Голова Європарламенту.

Він наголосив, що нарощування російських військ на кордонах з Україною загрожує майбутньому всього європейського континенту, тому перемовини між США і Росією мають сенс лише за участі Євросоюзу.

“Європейська безпека – це наша безпека. Це про нас. Це не просто справа двох держав, тобто Америки та Росії або НАТО та Росії, навіть якщо Москва так уявляє”, – сказав він.