Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що в жителі Євросоюзу, бажаючі вакцинуватися проти COVID-19, зможуть зробити це до кінця літа.

Про це єврокомісар заявив в ефірі французького телеканалу BFMTV.

“Мета зрозуміла: вакцинувати всіх в Європейському союзі, хто хоче це зробити, до кінця літа”, – сказав Бретон.

Він нагадав, що в Європі дозволені до використання три вакцини, ще очікується затвердження двох.

“У нас вже є три затверджені вакцини, в найближчі тижні очікується затвердження ще двох. Менш ніж через рік у нас буде п’ять ефективних вакцин, це науковий подвиг. Проблема в виробництві. Ми повинні нарощувати виробництво засобів для ін’єкцій … Ми повинні стати провідним континентом з виробництва вакцин протягом 18 місяців”, – сказав Тьєррі Бретон.