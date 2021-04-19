Про це він заявив після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє литовське інтернет-видання Delfi.
“Я виступив з пропозицією, щоб санкції, особливо в історії з Україною, обговорювалися не тільки тоді, коли вже перетнуто червону лінію, коли атака почнеться фізично і буде пізно сідати і думати, що робити. Європа сьогодні може сказати і послати сигнал – ми готові говорити про секторальні санкції, якщо ці червоні лінії переступлять. (…) Сигнал повинен бути зрозумілим, жорстким і швидким”, – сказав він.
Ландсбергіс заявив, що Росія не прагне до деескалації ситуації в Східній Україні.
“Поведінка і позиція України дуже спокійні, гідні поваги”, – зауважив він.
- Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
- Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти Росії.
- Європейський союз також виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до нових санкцій США проти Росії.