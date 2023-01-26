Державам-членам Європейського союзу було повідомлено, що блок має законні повноваження скерувати мінімум 33,8 мільярда євро активів російського Центробанку на відбудову України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам, що використання заморожених російських активів юридично здійсненне за умови, що вони не будуть експропрійовані, а також будуть виконані певні умови – зокрема, основна сума активів і відсотки за ними колись будуть повернуті Росії

В ЄС вивчали варіанти використання заморожених російських активів після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, але ця пропозиція є суперечливою й обговорення досі тривають.

Офіційні особи ЄС і деякі країни-члени були стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений, зокрема щодо використання заморожених активів Центрального банку РФ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона хоче змусити Росію заплатити за руйнування, завдані Україні внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії, “замороженими коштами олігархів і активами Центрального банку РФ”.

Представники G7 та ЄС заявили, що, здається, немає чітких правових підстав для простого арешту російських банківських активів і перенаправлення їх в Україну. Натомість як перший крок, ЄС розглядає можливість об’єднання активів на рівні ЄС або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відбудови України.

За оцінками Світового банку, відбудова України може коштувати щонайменше 350 млрд доларів.

За даними видання, виконавчий орган ЄС більш обережно ставиться до юридичної доцільності використання арештованих активів, а також до загальної складності зусиль. Офіційні особи також вважають, що будь-який план слід реалізовувати у співпраці з G-7.

Крім цього, виконавчий орган ЄС також попередив, що буде складно прийняти рішення, доки не буде більше ясності щодо обсягу активів, які можуть бути використані.

Деякі оцінки свідчать про те, що активи російського Центробанку, заморожені за кордоном, становлять 300 мільярдів доларів. В ЄС підрахували, що з них приблизно 33,8 мільярда євро знаходяться на депозитах у ЄС, хоча ця цифра ще оцінюється.