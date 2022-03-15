Про це повідомляє Politico.
Паоло Джентілоні зазначив, що за вторгнення в Україну сильно поплатилася економіка РФ. Наразі санкції діють та щодня додаються нові, але вони не зможуть змінити хід війни вже завтра. Санкції, які вступили в дію, мають завдати потужного удару по економічному сектору РФ, але для цього потрібен час.
Єврокомісар з економіки каже, що ЄС має дотримуватися політики єдності на тлі війни в Україні та важкого політичного становища. Зокрема підтримка українського народу передбачає озброєння.
“Ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни”, – заявив Джентілоні.
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