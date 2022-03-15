Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні вважає, що санкцій від ЄС недостатньо для стримання РФ. Вони мають значний економічний вплив, проте Україні треба допомагати в озброєнні.

Про це повідомляє Politico.

Паоло Джентілоні зазначив, що за вторгнення в Україну сильно поплатилася економіка РФ. Наразі санкції діють та щодня додаються нові, але вони не зможуть змінити хід війни вже завтра. Санкції, які вступили в дію, мають завдати потужного удару по економічному сектору РФ, але для цього потрібен час.

Єврокомісар з економіки каже, що ЄС має дотримуватися політики єдності на тлі війни в Україні та важкого політичного становища. Зокрема підтримка українського народу передбачає озброєння.

“Ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни”, – заявив Джентілоні.