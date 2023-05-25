24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.

Джерело: Financial Times.

Такий крок не приведе до експропріації самих активів, але все одно означатиме ескалацію фінансового тиску Заходу на Росію з метою допомогти Києву захиститися від нападу РФ.

Санкції заморозили російські активи в Euroclear на суму 196,6 млрд євро, з яких 180 млрд євро – це активи російського центрального банку.

Наразі кошти приносять дохід у вигляді купонних виплат та погашень, який Euroclear реінвестує. Саме цей прибуток Євросоюз має намір передати Україні.

У першому кварталі цього року Euroclear повідомила про 734 мільйони євро відсотків на грошові залишки з активів, які перебувають під санкціями.

Деякі посадовці вважають, що цей принцип можна застосувати до ширшого кола заморожених російських активів, зокрема тих, які перебувають на рахунках люксембурзької розрахункової компанії Clearstream.

Інша особа, знайома з питанням, зауважила, що “фінансові установи не знають, що робити з цими грошима”, і що варіант спрямування прибутку на допомогу Україні має “перспективний вигляд”.

Кілька осіб попередили, що юридичні наслідки все ще потребують перегляду, і такий крок, ймовірно, потребуватиме ширшої міжнародної підтримки, оскільки він може вплинути на фінансові ринки.

ЄС також розглядає можливість активного управління прибутками, щоб отримати більше грошей. Це можна було б зробити через механізм управління активами або через депозитарій Euroclear, який інвестував би активи відповідно до інструкцій.

Однак цей крок може мати правові наслідки для установи, що зазвичай діє лише як зберігач.

Бельгійський уряд окремо заявив, що має намір використати податкові надходження від прибутку, отриманого від заморожених активів до Euroclear, для допомоги Україні, витративши гроші на військову та гуманітарну допомогу, а також на допомогу переселенцям. За словами урядовця, цього року Бельгія розраховує отримати не менше 625 млн євро як податки на відсотки.

Представники ЄС мають на меті представити більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.

Зауважимо, 10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.