Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має намір формально започаткувати військову тренувальну місію для України. Це може відбутися вже 17 жовтня.

Про це повідомили на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Формально започаткувати тренувальну місію можуть під час наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

Жозеп Боррель наголосив на рішучій підтримці України на тлі російського вторгнення. Голова дипломатії ЄС заявив про підтримку попри спроби Росії анексувати окуповані території України, а також погрози президента РФ Володимира Путіна використати ядерну зброю.

Зазначено, що ЄС ніколи не визнає анексії та буде дозволяти “залякати себе російськими погрозами та ескалацією”. Навпаки планують посилити стратегію з підтримки України у військовому, фінансовому та політичному секторах. Надалі мають намір підвищувати санкційний тиск і підтримувати партнерів “для подолання наслідків цієї війни”.

“Водночас ми готові просувати дипломатичні рішення, якщо обставини знову дозволять робити це змістовним чином”, – зазначив Боррель.

Військова тренувальна місія не буде відбуватися на теренах України. У такий спосіб хочуть уникнути атак з боку російських окупантів. З міркувань безпеки структури місії можуть розмісити у сусідніх країнах.