Євросоюз може ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією у сфері дотримання прав людини.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Європейська служба зовнішніх зв’язків.

Таку заяву Боррель зробив після повернення з Москви, де він провів переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За словами глави європейської дипломатії, ця зустріч показала, що “Росія все більше відділяється від Європи”.

Він зазначив, що через ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального відносини Москви і Брюсселя опустилися до найнижчого за довгі роки рівня.

“Я щойно повернувся з дуже складного візиту до Москви, під час якого я розпочав обговорення напруженого стану відносин між ЄС та Росією. Вони були складними протягом ряду років і погіршувались ще більше після останніх подій, пов’язаних з отруєнням, арештом та вироком Олексію Навальному, а також пов’язаними з ними масовими арештами тисяч демонстрантів… Російська влада не захотіла скористатися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Це викликає жаль, і ми змушені подумати про наслідки”, – сказав він.

За словами Борреля, Євросоюз вкрай стурбований “внутрішньою ситуацією в Росії, включаючи політичні свободи, верховенство закону і права людини”.

Глава дипломатії ЄС нагадав про зобов’язання Росії, які вона прийняла на себе відповідно до Європейської конвенції про права людини. За його словами, те, що Євросоюз примушує Москву їх виконувати, не є втручанням.

Боррель заявив, що під час майбутньої 22 лютого зустрічі глав МЗС Євросоюзу може бути прийнято рішення про введення нових санкцій щодо Росії.

“Ми обговоримо ці питання з моїми колегами міністрами закордонних справ ЄС. Як завжди, держави-члени повинні будуть вирішувати наступні кроки, і так, вони можуть включати санкції. І у нас також є ще один інструмент в цьому відношенні, завдяки недавно затвердженим режимом санкцій ЄС в області прав людини”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 23 січня по всій Російській Федерації проходили мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального, а також інших політв’язнів. На акціях були затримані понад три тисячі людей.

У п’ятницю, 5 лютого, РФ заявила, що дипломатичні співробітники генеральних консульств Швеції, Польщі та Німеччини брали участь у протестах в Москві та Санкт-Петербурзі, оголосила їх persona non grata та вислала.