Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.
Така заява прозвучала під час відеодзвінка Маска з Тьєррі Бретоном, комісаром ЄС, відповідальним за реалізацію цифрових правил блоку.
Зазначається, що Twitter має дотримуватися списку правил, зокрема відмови від “довільного” підходу до відновлення заблокованих користувачів, “агресивне” переслідування дезінформації та погодження на “великий незалежний аудит” платформи до наступного року.
У разі недотримання соцмережею цих правил, Twitter порушить закон ЄС про цифрові послуги.
Бретон також заявив, що у разі недотримання правил, Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.
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