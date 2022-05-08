Заборона на страхування є частиною шостого пакета санкцій. Фактично накладене обмеження заблокує доступ Росії до нафтових ринків. За словами директора компанії Frontline Ltd., яка володіє одним із найбільших у світі танкерних флотів, Дараса Барстада, цей крок дуже сильно б перешкоджав експорту продукції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Після введення заборони компанії частіше відмовлятимуться перевозити нафту з РФ. Річ у тім, що фірми не зможуть застрахувати судна від загроз навколишнього середовища.

Аналогічну тактику Європа застосувала до Ірану з метою скорочення експорту їхньої нафти. Тоді змушували Тегеран вести перемовини щодо своєї ядерної програми.