Європейський союз вже до кінця серпня може запровадити санкції проти влади Білорусі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела серед дипломатів і чиновників ЄС.

Питання санкцій можуть розглянути вже в пʼятницю, 14 серпня, на саміті країн ЄС. Агентство зазначає, що за введення санкцій уже висловилися Німеччина, Литва, Латвія, Швеція та Австрія.

Агентство зазначає, що Угорщина є основним скептиком стосовно рішення щодо санкцій, яке вимагає схвалення всіх 27 країн-членів. Угорщина в четвер закликала ЄС “вести діалог з Білоруссю й уникати її остракізму”.

Припускаючи, що він може погодитися на деякі обмеження, Будапешт не став блокувати заяву усіх 27 держав членів цього тижня, у якій конкретно згадувалися можливі санкції “проти осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів”

“Напрям руху здається чітким. Скільки людей буде внесено в чорний список, наскільки далеко ми підемо, багато в чому буде залежати від Угорщини”, – сказав неназваний дипломат ЄС в Брюсселі.

Як повідомили джерела, в п’ятницю не варто очікувати остаточного рішення щодо санкцій, але таке рішення може бути фіналізоване після чергового обговорення між міністрами закордонних справ ЄС, яке відбудеться в Берліні 27-28 серпня.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на початку цього тижня заявив, що ЄС може відновити деякі санкції, раніше накладені на Білорусь, які були частково зняті у 2016 році, після того як Лукашенко звільнив політичних в’язнів.

Агентство зазначає, що, як і в разі з санкціями ЄС щодо Росії та осіб, відповідальних за анексію Криму у 2014 році та агресію на сході України, санкції щодо Білорусі будуть введені у вигляді заборони на поїздки й заморожування активів у ЄС.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.