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ЄС може зупинити видачу віз білорусам через потік нелегальних мігрантів

Європейський Союз може розглянути можливість призупинення видачі віз громадянам Білорусі через зростання нелегальної міграції.

Понеділок, 12 липня 2021, 17:02

Про це заявила комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, інформує литовський канал LRT.

Зокрема, представниця ЄС, що відповідає за візову політику блоку, наголосила, що питання призупинення видачі віз білорусам вже обговорюють.

“Я також відповідаю за візову політику і можу сказати, що ЄС готовий вжити заходів щодо припинення віз для білорусів в такій ситуації. Ми, звичайно, повинні забезпечити контакт з простими білоруськими людьми, але це те, що можна обговорити”, – заявила Йоханссон.

Крім того, вона додала, що мігранти не повинні ставати інструментом для політичних цілей. На думку Йоханссон, Литва повинна мати достатню підтримку з боку ЄС у ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

Теги: Білорусь, візи, ЄС, мігранти, Литва

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