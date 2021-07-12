ЄС може зупинити видачу віз білорусам через потім нелегальних мігрантів

Про це заявила комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, інформує литовський канал LRT.

Зокрема, представниця ЄС, що відповідає за візову політику блоку, наголосила, що питання призупинення видачі віз білорусам вже обговорюють.

“Я також відповідаю за візову політику і можу сказати, що ЄС готовий вжити заходів щодо припинення віз для білорусів в даній ситуації. Ми, звичайно, повинні забезпечити контакт з простими білоруськими людьми, але це те, що можна обговорити”, – заявила Йоханссон.

Крім того, вона додала, що мігранти не повинні ставати інструментом для політичних цілей. На думку Йоханссон, Литва повинна мати достатню підтримку з боку ЄС у ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.