У п'ятницю, 12 березня, Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити на півроку санкції "проти осіб і суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України".

Про це сказано на сайті Ради ЄС.

Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року, сказано в повідомленні:

“Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб та організацій, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на 6 місяців до 15 вересня 2021 року”.

Санкції передбачають деякі обмеження для подорожей, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів.

Обмеження продовжать діяти щодо 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.

Санкції діють з 17 березня 2014 року. Їх продовжують кожні півроку. Крім цих санкцій також є фінансові обмеження проти конкретних секторів економіки Росії. Вони діють до 31 липня 2021 року. Санкції у відповідь на незаконну анексію Криму діють до 23 червня 2021 року.

У Міністерстві закордонних справ України з цього приводу зазначили, що прийняте рішення – “свідчення того, що ЄС залишається надійним партнером України в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності”.

“Російська Федерація повинна негайно припинити агресію проти України і повернутися до виконання своїх міжнародно-правових і політичних зобов’язань”, – заявили у відомстві.