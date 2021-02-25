Про це йдеться у пресрелізі Ради Європи.
Зазначається, що Рада постановила продовжити санкції до 28 лютого 2022 року щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії та залякування мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів в Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів.
Санкції ЄС також націлені на економічних суб’єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка та/або підтримують його.
Санкції стосуються 88 осіб, включаючи Олександра Лукашенка, та 7 організацій. Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів.
Фізичним і юридичним особам з Євросоюзу заборонено прямо або побічно надавати кошти особам, проти яких введено санкції.
- 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі зазначено 44 особи.
- Європейський Союз у п’ятницю, 6 листопада, офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
- 20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.