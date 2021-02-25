У четвер, 25 лютого, Європейський союз на рік продовжив санкції проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у пресрелізі Ради Європи.

Зазначається, що Рада постановила продовжити санкції до 28 лютого 2022 року щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії та залякування мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів в Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів.

Санкції ЄС також націлені на економічних суб’єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка та/або підтримують його.

Санкції стосуються 88 осіб, включаючи Олександра Лукашенка, та 7 організацій. Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів.

Фізичним і юридичним особам з Євросоюзу заборонено прямо або побічно надавати кошти особам, проти яких введено санкції.