Третього серпня Європейський Союз ухвалив новий антикризовий захід у розмірі 16 мільйонів євро для підтримки доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні.

Про цей йдеться на офіційній сторінці представництва Європейського Союзу в Україні.

Амбасада зазначила, що це фінансування є частиною відповіді ЄС на неспровоковану та невиправдану широкомасштабну війну Росії проти України.

Кошти будуть спрямовані на підтримку урядової “Всеукраїнської шкільної онлайн-платформи” та на потреби у безпечних навчальних просторах для очного навчання і матеріалах для дітей.

Підтримку також буде надано вчителям для того, щоб допомогти їм продовжувати працювати під час кризи, що триває. Допомога буде адаптована до різних ситуацій на сході та заході України. Вона включатиме підтримку дистанційної освіти для дітей, які були вимушені залишити країну через широкомасштабну війну Росії.

Крім того, ця допомога міститиме у собі сприяння заходам протягом літніх місяців, щоб компенсувати втрачені можливості навчання та розвитку.

У представництві ЄС в Україні наголосили на тому, що частину з цих коштів буде спрямовано на допомогу жертвам сексуального насильства. Це міститиме у собі безпосередню допомогу місцевим організаціям громадянського суспільства та службам швидкої допомоги. А також спеціалізованим слідчим групам під керівництвом Генеральної прокуратури України.

Зокрема буде надано підтримку зусиллям спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час повномасштабної війни РФ проти України щодо забезпечення надання підтримки ООН жертвам в Україні під керівництвом уряду.