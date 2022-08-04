Про цей йдеться на офіційній сторінці представництва Європейського Союзу в Україні.
Амбасада зазначила, що це фінансування є частиною відповіді ЄС на неспровоковану та невиправдану широкомасштабну війну Росії проти України.
Кошти будуть спрямовані на підтримку урядової “Всеукраїнської шкільної онлайн-платформи” та на потреби у безпечних навчальних просторах для очного навчання і матеріалах для дітей.
Підтримку також буде надано вчителям для того, щоб допомогти їм продовжувати працювати під час кризи, що триває. Допомога буде адаптована до різних ситуацій на сході та заході України. Вона включатиме підтримку дистанційної освіти для дітей, які були вимушені залишити країну через широкомасштабну війну Росії.
Крім того, ця допомога міститиме у собі сприяння заходам протягом літніх місяців, щоб компенсувати втрачені можливості навчання та розвитку.
У представництві ЄС в Україні наголосили на тому, що частину з цих коштів буде спрямовано на допомогу жертвам сексуального насильства. Це міститиме у собі безпосередню допомогу місцевим організаціям громадянського суспільства та службам швидкої допомоги. А також спеціалізованим слідчим групам під керівництвом Генеральної прокуратури України.
Зокрема буде надано підтримку зусиллям спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час повномасштабної війни РФ проти України щодо забезпечення надання підтримки ООН жертвам в Україні під керівництвом уряду.
- Нагадаємо, що нещодавно до України спрямували додатковий 1 мільярд євро. Європейський Союз надав кошти як виняткову макрофінансову допомогу.
- Окрім того, Сполучені Штати Америки готові надати нову військову допомогу Україні на суму $550 мільйонів. До нового пакета увійдуть додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, а також 75 000 снарядів для 155-міліметрових гармат.
- Наприкінці червня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.