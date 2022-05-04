ЄС надасть Молдові військову допомогу

Про це повідомляє пресслужба Євроради.
“Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру”, – сказав Шарль Мішель.
За його словами, цьогоріч планується суттєво збільшити підтримку ЄС для Молдови, зокрема надати її збройним силам додаткове військове обладнання. Водночас він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться, та яке обладнання буде передано.
- Раніше Лідерка Молдови Мая Санду підтвердила інформацію про те, що Україна на початку широкомасштабного вторгнення РФ просила у Кишинева винищувачі “Міг-29”. Проте прохання Києва було відхилене і, як запевнила Санду, на це є вагомі причини.
- Нагадаємо, уряд Молдови ухвалив рішення щодо заборони використання георгіївської стрічки, а також символів V і Z. Ініціативу підтримали 53 депутати парламенту.
- Також у Молдові заявили, що “глибоко занепокоєні” через заяви Росії щодо “утисків російськомовних у Придністров’ї”.