російсько-українська війна
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03 травня

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ЄС надасть Молдові військову допомогу

За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля на пресконференції під час візиту до Молдови, Європейський Союз надасть цій державі військову допомогу.

Середа, 4 травня 2022, 14:25
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Про це повідомляє пресслужба Євроради.

“Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру”, – сказав Шарль Мішель.

За його словами, цьогоріч планується суттєво збільшити підтримку ЄС для Молдови, зокрема надати її збройним силам додаткове військове обладнання. Водночас він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться, та яке обладнання буде передано.

Теги: Європейський Союз, ЄС, зброя, Молдова, російська агресія, російсько-українська війна

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