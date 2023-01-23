23 січня Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель окреслив плани блоку щодо продовження підтримки України, заявивши, що досягнуто домовленості про надання додаткових 500 мільйонів євро (543,03 мільйона доларів) і додаткової допомоги на військовий вишкіл на суму 45 мільйонів євро (48,87 мільйона доларів) на військову навчальну місію для українських сил.

Про це інформує CNN.

Так, загальна сума військової підтримки ЄС для України, що надходить через міжурядовий фонд Європейського Союзу, становить 3,6 мільярда євро (3,9 мільярда доларів), зазначив Боррель.

Україна чинить опір з мужністю та рішучістю, – наголосив він. Україна має виграти цю війну, і ми підтримаємо її якнайкраще”.

Боррель додав, що загальна сума підтримки блоку Україні, включаючи військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, зараз становить 49 мільярдів євро (53,21 мільйона доларів).

Дипломат нагадав, що РФ продовжує свої систематичні варварські атаки на українські міста, вбиваючи цивільних і руйнуючи інфраструктуру.

Ми не бачили жодної справжньої готовності Росії щодо справедливого та сталого миру”, – констатував Боррель.

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Раніше Боррель зазначив, що в ЄС “рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році”.

Зауважимо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у 2023 році ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро на реконструкцію та швидку реабілітацію наслідків повномасштабного вторгнення РФ.