Про це інформує CNN.
Так, загальна сума військової підтримки ЄС для України, що надходить через міжурядовий фонд Європейського Союзу, становить 3,6 мільярда євро (3,9 мільярда доларів), зазначив Боррель.
Україна чинить опір з мужністю та рішучістю, – наголосив він. Україна має виграти цю війну, і ми підтримаємо її якнайкраще”.
Боррель додав, що загальна сума підтримки блоку Україні, включаючи військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, зараз становить 49 мільярдів євро (53,21 мільйона доларів).
Дипломат нагадав, що РФ продовжує свої систематичні варварські атаки на українські міста, вбиваючи цивільних і руйнуючи інфраструктуру.
Ми не бачили жодної справжньої готовності Росії щодо справедливого та сталого миру”, – констатував Боррель.
Раніше Боррель зазначив, що в ЄС “рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році”.
Зауважимо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у 2023 році ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро на реконструкцію та швидку реабілітацію наслідків повномасштабного вторгнення РФ.
- Бюджет Російської Федерації на 2023 рік передбачає ще більші витрати на оборону, ніж цього року. Третина усіх витрат Росії підуть на оборону.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з представниками уряду ФРН, зокрема з Федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та Федеральним міністром економіки й захисту клімату Робертом Габеком. Сторони обговорили збільшення фінансування оборонної підтримки України та виключення РФ з FATF.
- При відновленні України необхідно брати до уваги, що ця країна має стати членом Європейського Союзу в майбутньому, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на німецько-українському економічному форумі в Берліні.