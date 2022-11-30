Про це повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter.

“Росія намагається зламати моральний дух українців, атакуючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту ЄС”, – заявив Жозеп Боррель.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022

Зазначимо, що нещодавно президентка Європарламенту та мер Флоренції закликали європейські міста надіслати запасні генератори в Україну, щоб допомогти країні пережити зиму перед загрозою ракетних атак РФ енергетичної інфраструктури України.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола виступила із закликом доставити генератори в Україну.

“Українці зараз без електрики внаслідок атак Росії на критично важливу цивільну цільову інфраструктуру”, – сказала вона.

Даріо Нарделла, мер Флоренції (Італія), який очолює мережу місцевих органів влади в Європі, сказав, що хоче координувати групу з 200 європейських міст з метою відправити генератори, які вони зберігають, в Україну.

“У нас є потенціал для надсилання кількох сотень генераторів, навіть промислових розмірів, які зможуть виробляти досить багато електроенергії”, — сказав Нарделла.

Крім того, Франція спорядила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками ракетних атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

“Щоб допомогти населенню протриматися, Франція надсилає в Україну 100 потужних генераторів, у той час, як Росія хоче перетворити зиму на зброю війни. 100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами”, – зазначила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Своєю чергою, голлівудський актор, відомий за фільмами “Люди Х”, “Крик”, “Людина-павук”, “Омен” тощо Лієв Шрайбер оголосив збір коштів на генератори для українських медустанов.

Він заявив, що розпочинає збір коштів на закупівлю генераторів для українських лікарів до Дня Подяки, додавши, що найкращою формою вдячності є матеріальна підтримка.

Лієв Шрайбер відзначив сміливість українських лікарів: “з першого дня війни вони працюють під обстрілами та бомбардуваннями, рятуючи життя”. Нагадаємо, що дідусь Лієва Шрайбера родом з України.