Про це повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter.

“Росія намагається зламати моральний дух українців, атакуючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту ЄС”, – заявив Жозеп Боррель.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians

At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022