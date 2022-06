Про це повідомила Єврокомісія у Twitter.

ЄС передасть Україні 300 тисяч спеціалізованих захисних костюмів. Допомога передбачає також 5 600 літрів речовин для дезактивації та 850 одиниць обладнання для відповідних операцій. Передане майно вже на шляху до України.

Євросоюз передасть ще медичне обладнання. Серед нього – монітори пацієнтів, інфузійні помпи та апарати штучної вентиляції легень, а також захисне обладнання для медичного персоналу, як от маски та халати.

Обладнання та захисний одяг передадуть із аварійних запасів ЄС. Вони зберігаються в Румунії, Угорщині, Швеції, Німеччині, Греції та Данії. ЄС підкреслив, що РФ завдала сильного тиску на системи охорони здоров’я під час невиправданої війни проти України.

“Протягом останніх чотирьох місяців ми цілодобово працювали, щоб забезпечити швидку реакцію ЄС на запити України щодо специфічного обладнання та гуманітарних вантажів. Вже 30 країн передали Україні товари через Механізм цивільного захисту ЄС, але, враховуючи величезні медичні потреби, викликані війною, яка триває, ми мобілізували стратегічні резерви rescEU”, – сказав комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

З українським урядом тримає постійний контакт Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації. Вони обговорюють надання подальшої допомоги на основі конкретних потреб, зазначених Україною.

