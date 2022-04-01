Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.
Він сказав, що Україна повністю готова до наступного кроку у відносинах із Європейським Союзом.
“Україна зі свого боку закликає партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти країни-агресора, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів”, — наголосив прем’єр-міністр.
Сторони обговорили необхідність обмеження імпорта найважливіших російських експортних товарів, зокрема нафту й газ. Також важливо значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT. Разом з Робертою Мецолою було обговорено й закриття портів для російських суден.
Водночас уряд ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 мільярда грн.
Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки.
- Також за словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі ухвалено рішення виплачувати дорослим по 2 000 гривень щомісячно.
- Водночас зараз значно розширили спрощену систему оподаткування. Зокрема скасували обмеження з кількості найнятих у третій групі, на якій могли перебувати лише фізичні особи і юридичні особи із найнятими працівниками не більше 20 осіб і з обмеженим обсягом реалізації на рік у 7 мільйонів. Також скасовано обмеження щодо граничного обсягу.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.