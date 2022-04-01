Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Європарламенту за надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, а також за заклик розширити сферу дії санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

Він сказав, що Україна повністю готова до наступного кроку у відносинах із Європейським Союзом.

“Україна зі свого боку закликає партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти країни-агресора, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів”, — наголосив прем’єр-міністр.

Сторони обговорили необхідність обмеження імпорта найважливіших російських експортних товарів, зокрема нафту й газ. Також важливо значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT. Разом з Робертою Мецолою було обговорено й закриття портів для російських суден.

Водночас уряд ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 мільярда грн.

Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки.