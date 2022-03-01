Вчора Європейський Союз запровадив санкції щодо речника президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, російського підприємця Алішера Усманова, а також власників консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Загалом санкції запровадили щодо 26 російських громадян. Зокрема проти власника “Сєвєрсталі” Олексій Мордашов, головного виконавчого директора компанії ПАТ “НК “Роснефть” Ігоря Сєчіна та президента ПАТ “Транснефть” Миколи Токарєва, а також співвласника аеропорту “Шереметьєво” Олександра Пономаренка. Водночас у списках санкцій опинилося АТ “СОГАЗ”.

Санкції набрали чинності вчора, у день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС.

Також у списку опинилися віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, голова Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Росії Віталій Савельєв.

Однак обмежувальні заходи ввели й щодо актора та кінорежисера Тиграна Кеосаяна.