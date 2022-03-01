Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Офіційний журнал ЄС.
Загалом санкції запровадили щодо 26 російських громадян. Зокрема проти власника “Сєвєрсталі” Олексій Мордашов, головного виконавчого директора компанії ПАТ “НК “Роснефть” Ігоря Сєчіна та президента ПАТ “Транснефть” Миколи Токарєва, а також співвласника аеропорту “Шереметьєво” Олександра Пономаренка. Водночас у списках санкцій опинилося АТ “СОГАЗ”.
Санкції набрали чинності вчора, у день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС.
Також у списку опинилися віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, голова Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Росії Віталій Савельєв.
Однак обмежувальні заходи ввели й щодо актора та кінорежисера Тиграна Кеосаяна.
- Нагадаємо, що Європейський парламент розглядає заявку України на вступ в Європейський Союз. Голосування за остаточний варіант резолюції має відбутися орієнтовно о 16.30.
- Також Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Раніше міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї платіжної мережі деяким банкам Російської Федерації.
- Відомо, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки опублікувало новий пакет антиросійських санкцій, які стосуються Центрального банку РФ, російського мінфіну та суверенного інвестиційного фонду Росії.