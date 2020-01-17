Фракція "Європейської Солідарністі" направила депутатський запит стосовно відсутності на робочій нараді з питань, пов’язаних із авіакатастрофою літака Boeing-737 в Ірані, керівника Офісу президента Андрія Богдана, голови Служби безпеки України Івана Баканова та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Запит був оголошений під час пленарного засідання Верховної Ради України, повідомляє пресслужба партії.

“В.О. Зеленським при РНБОУ було створено оперативний штаб для розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737. Однак звертаємо вашу увагу, що на зазначеній нараді були відсутні керівник Офісу президента України А.Й. Богдан, який, за інформацією ЗМІ очолює комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України, голова Служби безпеки України І.Г. Баканов та міністр внутрішніх справ України А.Б. Аваков”, – йдеться у запиті.

В партії наголошують, що відсутність на згаданій нараді очільників органів державної влади України, відповідальних за національну безпеку України, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки, боротьби з тероризмом є неприйнятним.

Парламентарі вимагають від Богдана, Баканова та Авакова надати офіційну відповідь на питання – чи брали вони участь у засіданнях оперативного штабу і в разі їх відсутності на засіданні чи перебували вони в офіційній відпустці в цей час.