Запит був оголошений під час пленарного засідання Верховної Ради України, повідомляє пресслужба партії.
“В.О. Зеленським при РНБОУ було створено оперативний штаб для розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737. Однак звертаємо вашу увагу, що на зазначеній нараді були відсутні керівник Офісу президента України А.Й. Богдан, який, за інформацією ЗМІ очолює комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України, голова Служби безпеки України І.Г. Баканов та міністр внутрішніх справ України А.Б. Аваков”, – йдеться у запиті.
В партії наголошують, що відсутність на згаданій нараді очільників органів державної влади України, відповідальних за національну безпеку України, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки, боротьби з тероризмом є неприйнятним.
Парламентарі вимагають від Богдана, Баканова та Авакова надати офіційну відповідь на питання – чи брали вони участь у засіданнях оперативного штабу і в разі їх відсутності на засіданні чи перебували вони в офіційній відпустці в цей час.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.