Про це повідомила Європейська комісія.

Надзвичайна допомога передбачає життєво важливі товари, зокрема продукти, воду, предмети гігієни тощо. До Херсона її скерують цього місяця. ЄС передасть намети, обладнання для енергопостачання, пакети першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, машини-водовози, автобуси та інші засоби.

Допомогу сформували в межах Механізму цивільного захисту ЄС. Участь взяли Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Люксембург та Швеція.

“Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичного рівня. З наближенням зими люди позбавлені постачання електрики та теплопостачання. Ключовим пріоритетом для гуманітарних операторів зараз є доставка саме допомоги для проходження зими. ЄС працює цілодобово з тим, щоб допомогти у збереженні електропостачання в Україні”, — зазначив єврокомісар із кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Янез Ленарчич подякував європейським країнам, які долучилися до допомоги. Він висловив сподівання, що до гуманітарних зусиль долучиться і європейський приватний сектор.

Враховуючи цю допомогу, ЄС надало гуманітарної допомоги загальним обсягом 74 тисячі тонн. Сумарна її вартість склала понад 450 мільйонів євро. Також від початку російського вторгнення ЄС надав фінансову гуманітарну допомогу обсягом 523 мільйони євро.