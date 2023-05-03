3 травня Єврокомісія повідомила, що Європейський Союз нарощує виробництво боєприпасів і ракет, щоб допомогти поповнити запаси в Україні та ЄС.

Про це інформує CNN.

З бюджетом у 552 мільйони доларів ініціатива — під назвою Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) — “збільшить виробничі потужності ЄС” і “вирішить поточну нестачу боєприпасів і ракет, а також їх компонентів”.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.

Ми дотримуємося нашої обіцянки підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно. Але хоробрі воїни України потребують достатньої військової техніки для захисту їхня країна”.

За її словами, ASAP “допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить інші європейські обороноздатності”.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел зазначив, що українським військам критично не вистачає боєприпасів, котрі б дали змогу швидше розпочати контрнаступ та повернути окуповані Росією території.

Своєю чергою, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що Європейський Союз має “терміново” надати Україні боєприпаси. На його думку, блок повинен закуповувати їх “скрізь, де це можливо”.

24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.