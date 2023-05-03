Про це інформує CNN.
З бюджетом у 552 мільйони доларів ініціатива — під назвою Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) — “збільшить виробничі потужності ЄС” і “вирішить поточну нестачу боєприпасів і ракет, а також їх компонентів”.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.
Ми дотримуємося нашої обіцянки підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно. Але хоробрі воїни України потребують достатньої військової техніки для захисту їхня країна”.
За її словами, ASAP “допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить інші європейські обороноздатності”.
Нещодавно президент Чехії Петр Павел зазначив, що українським військам критично не вистачає боєприпасів, котрі б дали змогу швидше розпочати контрнаступ та повернути окуповані Росією території.
Своєю чергою, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що Європейський Союз має “терміново” надати Україні боєприпаси. На його думку, блок повинен закуповувати їх “скрізь, де це можливо”.
24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.
- В Єврокомісії заявили, що перерахували Україні черговий траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. Загадом передбачається надання 18 мільярдів євро.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що на базі заводу Bumar-Łabędy у Глівицях, що на півдні Польщі, з травня розпочнеться ремонт та обслуговування танків Leopard 2А4 та 2А6 для України.
- Литва продовжує ремонт пошкоджених самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України, незабаром ще 12 гаубиць буде відремонтовано.
- 1 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard з Німеччини вже з серпня.