Про це повідомляє Politico.

Євросоюз навряд чи внесе правки до свого 11 пакету антиросійських санкцій, зоб назавжди закрити російські газопроводи – які РФ відключила після повномаштабного вторгнення в Україну – навіть попри те, що це питання обговорюватимуть на найближчому саміті G7.

За даними Financial Times, країни Великої сімки обмірковують санкції, які б заборонили Німеччині та Польщі відновлювати експорт газу з РФ.

Однак це рішення мають ухвалити такі члени G7 як Німеччина та Італія, які всі ще мають трубопровідні зв’язки з РФ, навіть якщо потік газу через них скоротився майже до нуля. Офіційні особи та аналітики кажуть, що у ЄС немає повноцінної підтримки цієї ідеї.

“З того, що я чую, дуже малоймовірно, що це пройде. Занадто великий опір з боку країн, залежних від залишків газу. 11-й пакет санкцій майже готовий, і введення цього величезного заходу зараз не спрацює”, — сказав один дипломат із країни ЄС, якій минулого року було відключено російський газ, на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори.

До повномасштабного вторгнення в Україну Росія постачала понад 40% газу, що імпортується в ЄС. За даними дослідницького центру Bruegel, цей показник зараз цей показник становить менш як 8%.

Двома найбільшими довоєнними маршрутами, підводним газопроводом Nord Stream до Німеччини та газопроводом Ямал, що пролягає через Польщу, потоки впали до нуля. Транзит через трубопроводи, що пролягають через Україну, становить приблизно чверть довоєнного рівня, і лише трубопровід “Турецький потік” через Чорне море працює на рівнях, подібних до повномасштабного вторгнення.