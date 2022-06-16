Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підтвердив прихильність до курсу України на вступ до ЄС та додав, що Євросоюз не має затягувати з цим процесом.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Як відомо, італійський прем’єр Маріо Драгі сьогодні, 16 червня, відвідав Київ. Також до Києва прибули лідери Німеччини, Франції та Румунії.

За словами Драгі, найважливішим посланням візиту європейських лідерів є те, що вони підтримують курс України на вступ до Євросоюзу. Зокрема, за його словами, Італія хоче, щоби Україна стала кандидаткою на членство в ЄС і буде просувати цю позицію у Єврораді.

Драгі наголосив, що народ України щодня боронить демократичні цінності та свободи, що лежать в основі Європі. Тому ЄС не має відкладати процес надання Україні статусу кандидатки.

Також прем’єр-міністр Італії зазначив, що президент України Володимир Зеленський розуміє, що шлях від кандидата до члена ЄС є саме шляхом, а не “точкою”. Драгі додав, що в Україні необхідно здійснити “глибокі реформи”.

Він наголосив, що гуманітарна криза в Україні не має перерости у світову катастрофу та закликав розблокувати українське зерно і вивезти його через безпечні коридори.

«Єдиний шлях уперед — це резолюція ООН, яка регулює створення коридорів у Чорному морі. Росія поки що не прийняла її», — зауважив Драгі.