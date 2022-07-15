Група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії визначили, що під санкції Європейського Союзу не потрапили семеро членів Військово-промислової комісії РФ, а саме Юрій Борисов, Олексій Криворучко, Олексій Лихачов, Денис Мантуров, Антон Силуанов, Максим Орєшкін та Ігор Артемʼєв.

Про це йдеться у відповідному аналізі.

Під санкції ЄС не потрапили:

Антон Силуанов — міністр фінансів РФ;

Денис Мантуров — міністр промисловості та торгівлі РФ;

Алєксєй Криворучко — заступник міністра оборони РФ;

Юрій Борисов — заступник голови уряду РФ;

Алєксєй Лихачов — генеральний директор “Росатом”;

Максим Орєшкін — економічний радник президента РФ Володимира Путіна;

Ігор Артемʼєв — колишній голова Федеральної антимонопольної служби, помічник голови уряду РФ.

З них санкції Великої Британії не торкнулися пʼятьох членів комісії. Санкції накладені лише на Олексія Криворучка та Максима Орєшкіна. Водночас під санкції США не потрапили Борисов, Лихачов, Мантуров, Орєшкін та Артемʼєв. Також під українські санкції не потрапили троє членів комісії: Криворучко, Орєшкін та Артемʼєв.





ЄС не наклав санкції на семеро членів Військово-промислової комісії, яку очолює Путін // 3 фото

ДОВІДКА. Військово-промислова комісія займається розвитком оборонно-промислового комплексу РФ, мобілізаційною підготовкою економіки держави, виробництвом озброєння, спецтехніки та формуванням державного оборонного замовлення. Комісія складається з 18 осіб. Очолює її Володимир Путін.

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