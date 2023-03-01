Делегація Європейського Союзу не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, якщо вона не міститиме засудження широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що успіх зустрічі в Нью-Делі буде визначатися тим, що в результаті цієї зустрічі можна буде зробити з війною Росії в Україні та її наслідками.

“Цю війну має бути засуджено. Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використаний для того, щоб змусити Росію зрозуміти, що ця війна має закінчитися”, – заявив Боррель.

Джерело в ЄС окремо повідомило, що делегація ЄС не підтримає заяву на зустрічі G20, якщо вона не міститиме засудження війни Росії проти України. Своєю чергою, Росія заявила, що використає зустріч, щоб розповісти світові, хто, на думку Москви, відповідальний за політичну та економічну кризу, в якій опинився світ.

У зустрічі в Нью-Делі беруть участь 40 делегацій, у тому числі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

За даними видання, основні зустрічі G20 відбудуться в четвер, 2 березня, після вітальної вечері в середу. До G20 входять країни G7, а також серед інших країн – Росія, Китай, Індія, Бразилія, Австралія та Саудівська Аравія.

Індія, як країна, що приймає, заявила, що війна РФ в Україні буде важливою темою для обговорення, але “питання, пов’язані з продовольчою та енергетичною безпекою, вплив війни на економічні виклики, з якими ми стикаємося”, також отримають “належну увагу”.