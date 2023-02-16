Про це повідомляє Politico.
Причина, чому посли не схвалили пакет санкцій – розбіжності щодо пропозиції Єврокомісії ввести заборону на купівлю каучуку з РФ. Відповідне рішення підтримала Польща. Водночас Італія та Німеччина поставилися скептично.
Промисловість синтетичного каучуку приносить Росії мільярди доларів доходу щороку. До прикладу, у 2021 році росіяни експортували синтетичного каучуку на суму майже 2 мільярди доларів. З цієї суми на 700 мільйонів доларів імпортував ЄС.
Також у новому пакеті санкцій відсутні обмеження проти компанії SUN Ship з Об’єднаних Арабських Еміратів, якій РФ у квітні 2022 року передала право власності на 92 нафтові танкери, аби обійти санкції, – пише видання.
Зазначається, що на зустрічі послів кілька держав підтримали пропозицію про застосування санкцій проти компанії. Втім, жоден посол не виступив проти – поки що компанія не фігурує в списку нових санкцій, запропонованому Комісією 16 лютого.
Двоє дипломатів у коментарі Politico сказали, що вони були здивовані, дізнавшись, що дипломатичне відділення союзу вирішило не включати SUN Ship.
У ЄС сподіваються запровадити наступний пакет санкцій до річниці вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.
- Економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
- 4 лютого Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничних цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.
- США готуються запровадити 200% мита на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити тиск на Москву з метою виснаження її військової машини через повномасштабне вторгнення в Україну.