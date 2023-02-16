У Європейському Союзу не погодили десятий пакет санкцій проти Росії на першому обговоренні 16 лютого. Думки послів країн-учасниць союзу розійшлися у питанні заборони на купівлю каучуку з РФ.

Про це повідомляє Politico.

Причина, чому посли не схвалили пакет санкцій – розбіжності щодо пропозиції Єврокомісії ввести заборону на купівлю каучуку з РФ. Відповідне рішення підтримала Польща. Водночас Італія та Німеччина поставилися скептично.

Промисловість синтетичного каучуку приносить Росії мільярди доларів доходу щороку. До прикладу, у 2021 році росіяни експортували синтетичного каучуку на суму майже 2 мільярди доларів. З цієї суми на 700 мільйонів доларів імпортував ЄС.

Також у новому пакеті санкцій відсутні обмеження проти компанії SUN Ship з Об’єднаних Арабських Еміратів, якій РФ у квітні 2022 року передала право власності на 92 нафтові танкери, аби обійти санкції, – пише видання.

Зазначається, що на зустрічі послів кілька держав підтримали пропозицію про застосування санкцій проти компанії. Втім, жоден посол не виступив проти – поки що компанія не фігурує в списку нових санкцій, запропонованому Комісією 16 лютого.

Двоє дипломатів у коментарі Politico сказали, що вони були здивовані, дізнавшись, що дипломатичне відділення союзу вирішило не включати SUN Ship.

У ЄС сподіваються запровадити наступний пакет санкцій до річниці вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.