Про це йдеться в заяві ЄС.

“ЄС слідкує за подіями в Білорусі дуже уважно і з все більшим занепокоєнням. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, тому ми не визнаємо результатів. Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Члени Європейської ради висловлюють свою очевидну солідарність з людьми Білорусі у бажанні реалізувати свої основні демократичні права”, – йдеться в заяві.

Члени Європейської ради засуджують непропорційне та неприйнятне насильство, проявлене державними органами проти мирних протестувальників.

“Необхідно уникати насильства, а всіх незаконно затриманих слід негайно та беззастережно звільнити. Громадянське суспільство та учасники опозиції, які беруть участь у дискусіях про політичний перехід, повинні бути захищені від свавільних арештів та насильства. ЄС очікує повного та прозорого розслідування всіх можливих зловживань. Незабаром ЄС введе санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів”, – підкреслили в ЄС.

ЄС закликає білоруську владу знайти вихід з кризи шляхом припинення насильства, деескалації та всебічного національного діалогу.

“Тільки мирний та демократичний процес, підкріплений незалежними та вільними ЗМІ та сильним громадянським суспільством, може забезпечити стійкі рішення. Усі сторони, включаючи треті держави, повинні підтримувати такий процес”, – резюмували члени Європейської ради.