Про це йдеться в заяві ЄС.
“ЄС слідкує за подіями в Білорусі дуже уважно і з все більшим занепокоєнням. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, тому ми не визнаємо результатів. Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Члени Європейської ради висловлюють свою очевидну солідарність з людьми Білорусі у бажанні реалізувати свої основні демократичні права”, – йдеться в заяві.
Члени Європейської ради засуджують непропорційне та неприйнятне насильство, проявлене державними органами проти мирних протестувальників.
“Необхідно уникати насильства, а всіх незаконно затриманих слід негайно та беззастережно звільнити. Громадянське суспільство та учасники опозиції, які беруть участь у дискусіях про політичний перехід, повинні бути захищені від свавільних арештів та насильства. ЄС очікує повного та прозорого розслідування всіх можливих зловживань. Незабаром ЄС введе санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів”, – підкреслили в ЄС.
ЄС закликає білоруську владу знайти вихід з кризи шляхом припинення насильства, деескалації та всебічного національного діалогу.
“Тільки мирний та демократичний процес, підкріплений незалежними та вільними ЗМІ та сильним громадянським суспільством, може забезпечити стійкі рішення. Усі сторони, включаючи треті держави, повинні підтримувати такий процес”, – резюмували члени Європейської ради.
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.