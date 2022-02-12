Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.
Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна, що якщо РФ вдасться до подальшого вторгнення в Україну, то США разом з союзниками продемонструють “швидку та рішучу” відповідь.
Пізніше представництва ЄС в Україні повідомили, що продовжать надавати необхідну допомогу європейським громадянам, а також взаємодіяти з органами влади в Україні.
У Європейській раді зазначають, що присутність персоналу та рекомендації громадянам ЄС щодо подорожей в Україну змінюватимуться в залежності від безпекової ситуації.
Зокрема запевняють, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України й дипломатичні зусилля щодо деескалації. У ЄС вкотре нагадали, що подальша військова агресія Росії проти України матиме у відповідь “серйозні наслідки” та “тяжку ціну”.
- Зокрема Міністерство зовнішніх справ Нідерландів закликає своїх громадян залишити територію України.
- Також журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.
- Відомо, що у Міністерстві закордонних справ Великої Британії також закликають своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити територію нашої країни.
- Раніше у повідомлені Міністерства закордонних справ Латвії, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, громадянам Латвії рекомендовано найближчим часом виїхати з України.