Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна, що якщо РФ вдасться до подальшого вторгнення в Україну, то США разом з союзниками продемонструють “швидку та рішучу” відповідь.

Пізніше представництва ЄС в Україні повідомили, що продовжать надавати необхідну допомогу європейським громадянам, а також взаємодіяти з органами влади в Україні.

У Європейській раді зазначають, що присутність персоналу та рекомендації громадянам ЄС щодо подорожей в Україну змінюватимуться в залежності від безпекової ситуації.

Зокрема запевняють, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України й дипломатичні зусилля щодо деескалації. У ЄС вкотре нагадали, що подальша військова агресія Росії проти України матиме у відповідь “серйозні наслідки” та “тяжку ціну”.