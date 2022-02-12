На тлі загрози вторгнення російських військ в Україну низка країн закликала своїх громадян залишити нашу державу. Водночас у Європейському Союзі повідомили, що не мають наміру закривати своїх представництв.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна, що якщо РФ вдасться до подальшого вторгнення в Україну, то США разом з союзниками продемонструють “швидку та рішучу” відповідь.

Пізніше представництва ЄС в Україні повідомили, що продовжать надавати необхідну допомогу європейським громадянам, а також взаємодіяти з органами влади в Україні.

У Європейській раді зазначають, що присутність персоналу та рекомендації громадянам ЄС щодо подорожей в Україну змінюватимуться в залежності від безпекової ситуації.

Зокрема запевняють, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України й дипломатичні зусилля щодо деескалації. У ЄС вкотре нагадали, що подальша військова агресія Росії проти України матиме у відповідь “серйозні наслідки” та “тяжку ціну”.