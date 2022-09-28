Амбасадорка Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що Європейський Союз непублічно закликав українську владу відходити від формату "єдиного марафону" на телебаченні, надаючи глядачам вибір.

Про це вона сказала в інтерв’ю “Європейській правді”.

Журналісти запитали Фельдгузен, якою є позиція Берліна щодо тих кроків, які в Україні критикують як антидемократичні, зокрема, відключення від етерів трьох телеканалів.

“Ми, можливо, непублічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни”, — відповіла амбасадорка.

За її словами, в Євросоюзі розуміють, що інформаційна війна є складовою сучасних війн, а також чому Україна заборонила проросійські канали, але оскільки під обмеження потрапили не лише вони, українську владу вже неодноразово закликали переходити до більш відкритого інфопростору.

Видання уточнило, чи йдеться про відхід від “єдиного марафону”. Дипломатка сказала, що це може бути одним із прикладів того, що варто зробити: “Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз — патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі — патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися”, — зазначила Анка Фельдгузен.

ДОВІДКА: 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” у цифровій мережі Т2.

Журналісти звернулися до президента України, щоб він посприяв розв’язанню ситуації. Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації.

Після цього низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв’язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.

Також колективи трьох опозиційних телеканалів – “Прямого”, “Еспресо” та “5 каналу” – звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зреагувати на дії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ), який незаконно обмежив їх мовлення.