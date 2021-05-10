Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, пише Reuters.
У понеділок, 10 травня, міністри закордонних справ країн ЄС обговорили ряд питань, зокрема, щодо Білорусі. Боррель, який головував на зустрічі, повідомив про підготовку до прийняття чергового, вже четвертого, пакету санкції проти Білорусі.
“Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, як я сподіваюся, буде прийнятий найближчими тижнями”, — сказав він.
Дипломати у коментарі агентству заявили, що багато хто з 27 членів блоку підтримують подальші санкції, але Брюсселю потрібно зібрати достатньо доказів для надання списків.
“Четвертий пакет, швидше за все, надійде групами, але це буде значний пакет”, — сказав один із дипломатів.
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Санкції ЄС проти режиму Лукашенка
У жовтні Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було 44 особи.
У листопаді ЄС офіційно ввів персональні санкції проти Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені у зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
В грудні запровадили третій пакет санкцій — проти 7 компаній та 29 фізичних осіб.
24 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для України недоцільно вводити або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі.
Водночас в листопаді Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників.
- 25 лютого Європейський союз на рік подовжив санкції проти режиму Лукашенка.