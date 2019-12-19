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ЄС офіційно подовжив економічні санкції проти Росії

Сьогодні, 19 грудня, Рада Європейського Союзу продовжив ще на пів року економічні санкції проти Російської Федерації.

Четвер, 19 грудня 2019, 16:07

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

“Сьогодні Рада продовжила термін дії економічних санкцій щодо окремих секторів російської економіки до 31 липня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення прийнято після звіту президента Франції Еммануеля Макрона й канцлера Німеччини Ангели Меркель перед Європейською Радою 12 грудня 2019 року  щодо стану виконання Мінських угод, з якими пов’язано рішення про підтримку санкцій.

“З огляду на те, що Мінські угоди виконуються в повному обсязі, Європейська рада одностайно  прийняла політичне рішення стосовно  оновлення економічних санкцій проти Росії”, – наголосили в прес-службі.

Економічні санкції, продовжені цим рішенням, включають:

1. Обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п’яти основних державних мажоритарних компаній та їх дочірніх підрозділів, створених за межами ЄС, а також трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

2. Введення заборони на експорт і імпорт на торгівлю зброєю;

3. Встановлення заборони на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або військових кінцевих користувачів в Росії;

4. Обмеження доступу Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки покладів нафти.

  • У вересні Рада Європейського союзу ухвалила рішення про продовження ще на 6 місяців персональних санкцій у відношенні громадян і організацій, причетних до “підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України”.
  • У червні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії на півроку.
Теги: санкції, РФ

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