ЄС офіційно подовжив економічні санкції проти Росії

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.
“Сьогодні Рада продовжила термін дії економічних санкцій щодо окремих секторів російської економіки до 31 липня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це рішення прийнято після звіту президента Франції Еммануеля Макрона й канцлера Німеччини Ангели Меркель перед Європейською Радою 12 грудня 2019 року щодо стану виконання Мінських угод, з якими пов’язано рішення про підтримку санкцій.
“З огляду на те, що Мінські угоди виконуються в повному обсязі, Європейська рада одностайно прийняла політичне рішення стосовно оновлення економічних санкцій проти Росії”, – наголосили в прес-службі.
Економічні санкції, продовжені цим рішенням, включають:
1. Обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п’яти основних державних мажоритарних компаній та їх дочірніх підрозділів, створених за межами ЄС, а також трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;
2. Введення заборони на експорт і імпорт на торгівлю зброєю;
3. Встановлення заборони на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або військових кінцевих користувачів в Росії;
4. Обмеження доступу Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки покладів нафти.
- У вересні Рада Європейського союзу ухвалила рішення про продовження ще на 6 місяців персональних санкцій у відношенні громадян і організацій, причетних до “підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України”.
- У червні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії на півроку.