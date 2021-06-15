Народні депутати висловили підтримку співголові фракції Ірині Геращенко після останнього ефіру програми “Право на владу”, повідомляється на сайті партії “ЄС”.

“Ганебне дійство, що відбулося минулого четверга на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського 1+1 “Право на владу” — це була замовна інформаційна атака на команду п’ятого президента України Петра Порошенка. Вона носила відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду”, — заявила народна депутатка Марія Іонова.

Вона нагадала, що саме команда Порошенка звільнила 3240 заручників і 70% території окупованого Донбасу.

“І це інформаційне кілерство якраз відбувається проти команди Порошенка”, – наголосила вона.

Нардепка також зазначила, що Ірина Геращенко зазнала атаки не тільки як професіонал, а і як жінка і мати.

“Шоу на “плюсах” вкотре довело, що інформаційне кілерство і сексизм в українській політиці є нищівним і нещадним, і він може бути подоланий тільки нульовою толерантністю до його проявів з боку журналістської спільноти, політичних партій і громадськості. Для нас висновок однозначний — тотальний бойкот 1+1 до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко. Ми готуємо звернення до відповідних органів”, — повідомила Іонова.

Своєю чергою, народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський наголосив, що подібна поведінка з боку медіа не є шляхом у майбутнє.

“Коли вдаючись до полемічного запалу в ході телевізійного шоу окремі військовослужбовці допускають неоднозначні заяви, які, можливо, задовольняють тих, хто замовляє певні ефіри, точно не роблять честі ні офіцерським погонам, ні державі взагалі. Коли не можна похвалитися тисячами звільнених заручників, тоді з арсеналів використовується все, починаючи від особистих образ, закінчуючи гендерними питаннями і відвертим сексизмом”, – сказав Забродський.

Народна депутатка Вікторія Сюмар вважає, що програму “Право на владу” на “1+1” не можна назвати журналістською роботою.

“Це був взірець того, як цинічно канал Коломойського і Медведчука вчить українців “патріотизму”, бо про патріотизм і Україну там не йшлося. Там навпаки було дуже багато російських наративів, наративів нашого ворога. Там були цитати і відео з російських телеканалів, де російські агенти принижували українських військовополонених. Ці події не будуть без нашої реакції. Ми звертаємося до Служби безпеки України дати їхні висновки з приводу таких трансляцій”, – зазначила Сюмар.

Вона наголосила, що такі маніпуляції насправді шкодять країні, тому що “покликані вони не з’ясовувати правду, не давати людям інформацію, а виконувати політичні замовлення від Офісу Президента з вулиці Банкової, з приводу того як розправлятися зі своїми політичними опонентами, з ключовою опозиційною силою „Європейської Солідарності“”.

“Ми підтримуємо Ірину Геращенко. Ми кажемо “ганьба” такій програмі. Ми констатуємо, що на сьогодні це пропагандистське шоу від влади і абсолютно владний канал. Оголошуємо бойкот”, — резюмує Вікторія Сюмар.