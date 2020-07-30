Відповідний список опублікований на сайті Ради Європи.
На додаток, Євросоюз скоротив список цих країн.
На цей момент список виглядає так:
Австралія;
Канада;
Грузія;
Японія;
Марокко;
Нова Зеландія;
Руанда;
Південна Корея;
Таїланд;
Туніс;
Уругвай;
Китай (за умови підтвердження взаємності).
Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися резидентами ЄС в даній рекомендації.
Повідомляється, що список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, продовжать переглядати щодва тижні.
- Нагадаємо, 39 країн відкрили свої кордони для в’їзду громадян України в умовах пандемії коронавірусу в світі.