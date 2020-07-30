Європейський Союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію блоку. України в цьому переліку досі немає.

Відповідний список опублікований на сайті Ради Європи.

На додаток, Євросоюз скоротив список цих країн.

На цей момент список виглядає так:

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися резидентами ЄС в даній рекомендації.

Повідомляється, що список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, продовжать переглядати щодва тижні.