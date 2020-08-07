Європейський Союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на його територію. України в цьому переліку досі немає.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

У п’ятницю, 7 серпня, Євросоюз вкотре скоротив список цих країн, прибравши з нього Марокко.

У переліку залишилися:

Австралія

Канада

Грузія

Японія

Нова Зеландія

Руанда

Південна Корея

Таїланд

Туніс

Уругвай

Китай (за умови підтвердження взаємності)

Мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану вважаються мешканцями ЄС в цій рекомендації.