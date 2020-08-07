Про це повідомляється на сайті Ради Європи.
У п’ятницю, 7 серпня, Євросоюз вкотре скоротив список цих країн, прибравши з нього Марокко.
У переліку залишилися:
- Австралія
- Канада
- Грузія
- Японія
- Нова Зеландія
- Руанда
- Південна Корея
- Таїланд
- Туніс
- Уругвай
- Китай (за умови підтвердження взаємності)
Мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану вважаються мешканцями ЄС в цій рекомендації.
- Нагадаємо, попри загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.
- Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що послаблень при в’їзді до ЄС українцям слід очікувати не раніше кінця вересня.