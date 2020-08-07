Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

У п’ятницю, 7 серпня, Євросоюз вкотре скоротив список цих країн, прибравши з нього Марокко.

У переліку залишилися:

  • Австралія
  • Канада
  • Грузія
  • Японія
  • Нова Зеландія
  • Руанда
  • Південна Корея
  • Таїланд
  • Туніс
  • Уругвай
  • Китай (за умови підтвердження взаємності)

Мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану вважаються мешканцями ЄС в цій рекомендації.